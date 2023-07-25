Рожевий колір – хіт цього літа: як модно одягнутися в стилі Барбі

Цього літа рожевий колір заполонив увесь модний простір. З виходом фільму "Барбі" в тренди знову увійшов рожевий колір, який не збирається здавати позицій.

Головна героїня фільму "Барбі" Марго Роббі запустила тренд на рожеві аутфіти. Тепер всі глядачі, які збираються в кінотеатр – приміряють на собі милі, рожеві образи.

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Ще задовго до прем’єри у світі моди розпочався тренд barbiecore. Знаменитості та інфлюенсери приміряли на собі рожеві вбрання – від суконь до сорочок, взуття, сумок та аксесуарів. В інстаграм-просторі за хештегом barbiecore можна знайти чимало стильних образів, які ви зобов’язані приміряти цього літа.

Якщо ви збираєтеся в кінотеатр на фільм "Барбі", то можете сміливо приміряти вбрання у рожевих відтінках, щоб вписатися у відповідний дрес-код.

Втім використовувати рожеву палітру можна не лише на показ фільму. Одягайте рожеві речі на прогулянку з друзями, на вечірку чи якесь святкування. Відтінки можете обирати будь-які – від ніжно-рожевого до насиченої фуксії. Окрім того, використовуйте вбрання у клітинку віші, горошок чи флористичний принт.

Марго Роббі не лише чудово втілилася у роль Барбі у фільмі, але й продемонструвала на собі цікаві аутфіти під час прем’єр. Ви можете залюбки надихнутися її виходами та повторити їх.

Якщо ж ви не хочете з ніг до голови одягатися в рожевий – додайте в образ хоча б один яскравий елемент – головний убір, сумку чи взуття. Fashion 24 зібрав найкращі виходи інфлюенсерів у рожевому кольорі, які можна легко повторити кожній дівчині.