Корсетний топ і джинси: Ріанна показала, як носити вишукану білизну замість верхнього одягу

Стильний повсякденний лук з яскравим акцентом співачка одягнула в ресторан – на вечерю з друзями у Лос-Анджелесі.

Усе в Ріанні промовляло про стиль, коли вона показала сміливий ансамбль кежуальних оверсайз-речей і спідньої білизни, яку одягнула замість топа. Такий образ співачка обрала для вечері у знаменитому італійському ресторані Giorgio Baldi у Санта-Моніці.

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Формула вечірнього стилю зірки така: розкішна дублянка великого розміру від Dolce&Gabbana з подіумної колекції бренду Fashion Week 23/24, яскраво-рожевий корсет, відкриті босоніжки та джинси великого розміру з потертостями і розрізами. Доповнила образ вона бейсболкою New York Yankees.

Бренд білизни, який заснувала Ріанна

Артистка має особливу любов до спідньої білизни – вона не вперше вводить її акцентом у щоденні луки. А ще зірка заснувала бренд білизни Savage X Fenty. Нещодавно він випустив пристрасну колекцію до Дня святого Валентина.