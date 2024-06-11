Ріанна здійснила світський вихід без перуки: вражаючий образ в шкіряній сукні

Співачка Ріанна вперше за тривалий час продемонструвала свій справжній вигляд без різних перук. На ланч Fenty Hair виконавиця прийшла в ефектному образі з коротким волоссям.

Усі ми звикли бачити Ріанну з довгим волоссям різних кольорів, пише Fashion 24. Насправді ж, співачка має коротке волосся та вирішила продемонструвати це всім на ланчі, який став святкуванням нової лінійки догляду за волоссям Fenty Hair у Лос-Анджелесі.

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36-річна здивувала фанатів таким рідкісним виходом. З’явитися без перуки Ріанна вирішила після того, як розширила свою бізнес-імперію завдяки Fenty Hair. Саме тому співачка вирішила постати перед всіма з власним волоссям та показати, що має коротку стрижку та кучерявий блонд.

Ріанна здійснила світський вихід

Культові виконавиця з’явилася у Лос-Анджелесі в епатажному образі. Вона приміряла червону сукню на бретелях довжини максі, яка мала глибокий розріз декольте. Аутфіт співачки доповнив зверху шкіряний бомбер оверсайз з габаритними та об’ємними рукавами.

На низ співачка одягнула червоні лаковані туфлі та довершила свій аутфіт бездоганним коштовним чокером на шиї та ланцюжком з червоним кулоном. Візажисти створили для виконавиці ніжний макіяж з акцентом на коричневих губах з блиском.



Ріанна показала стильний look / Фото Getty Images

На публіці Ріанна посміхалася та демонструвала всім своє нове амплуа, яке підтримали багато прихильників та фанатів.

Додамо, що співачка впродовж 8 років не давала жодного концерту. Виключенням стала передвесільна вечірка сина найбагатшої людини Індії. За 6 мільйонів доларів Ріанна виконувала свої найкращі хіти.