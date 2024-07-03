Ріанна одягнула хустку від українського бренду Ruslan Baginskiy: дивовижний образ

Світові знаменитості постійно обирають для себе вбрання чи аксесуари від українських брендів. Нещодавно хустину від дизайнера Руслана Багінського приміряла на собі барбадоська співачка Ріанна.

Виконавиця презентувала в інстаграмі колекцію помад від власного бренду Fenty та позувала на кількох кадрах у хустині, яку створив дизайнер зі Львова Руслан Багінський.

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Образ Ріанни в хустці від Ruslan Baginskiy

Співачка обрала для себе коричневу хустину, яка ідеально доповнила її макіяж в коричневих тонах. Артистка обрала для себе вовняну хустку, яка коштує на сайті бренду понад 12 тисяч гривень.

Ріанна вже не вперше одягає головні убори від українського бренду. Минулого року вона приміряла на відпочинку крислатий солом’яний капелюх від Руслана Багінського.

Що відомо про бренд Ruslan Baginskiy

Знаменитий бренд головних уборів заснували у Львові у 2015 році. Перші головні убори Руслан Багінський виготовляв самостійно. Всього за кілька років бренд здобув шалену популярність за кордоном. У головних уборах дизайнера з’являлися світові знаменитості, серед яких Мадонна, Белла Хадід, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Кайя Гербер, Тейлор Свіфт, Бейонсе та багато інших.

Про український бренд неодноразово писали The New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, V Magazine, ELLE, Marie Claire, Glamour, Garage Magazine та багато інших світових видань.