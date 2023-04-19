Як стильно носити штанний костюм: 5 простих способів

З приходом весни штанний костюм стає незмінним елементом гардероба в наших образах. І це стосується не лише костюма загалом, але й і його розпарування. Ми з різним вбранням стилізуємо і жакет, і штани. Та з чим носити увесь костюм, щоб створювати різні образи – читайте в матеріалі.

Штанний костюм з’являється кожного року у всіх відомих брендів – від Stella McCartney і Victoria Beckham до Jil Sander. Дизайнери представляють його у всіх відомих варіаціях – від класичних чорних та молочних до яскравих та новомодних синіх костюмів у тоненьку білу смужку.

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Варіантів стилізації штанного костюму є безліч. Ви можете одягати під жакет будь-яке вбрання – від топу до светру, а на низ одягати кросівки, лофери, туфлі чи босоніжки. Для створення ідеального аутфіту варто лише додати сумку та стильні аксесуари.

Монохромний образ

Монохром – це завжди вдала ідея, оскільки виглядає він не лише стильно, але й дорого, особливо, якщо ви підбираєте низ до жакета і взуття з сумкою в одному тоні. В такому образі можна прийти на робочий захід чи в ресторан.



Стильні образи зі штанним костюмом / Фото з Elle

З трендовим прозорим топом

Одним із головних трендів цього сезону є вбрання з прозорих тканин. Топ зі штанним костюмом – безпрограшний варіант на весну.



Стильні образи зі штанним костюмом / Фото з Elle

З вкороченим топом

Невимовно ефектно та сексуально виглядає бра чи топ в поєднанні з маскулінним жакетом та широкими штанами палаццо. І не забудьте про взуття на підборах.



Стильні образи зі штанним костюмом / Фото з Elle

З базовим лонгслівом

У кожної дівчини в гардеробі має бути хоча б два базових лонгсліви – в чорному та білому кольорі. Без вагань поєднуйте такі лонгсліви чи водолазки зі штанними костюмами, змінючи лише взуття та сумку.



Стильні образи зі штанним костюмом / Фото з Elle

З білою сорочкою

Ця базова комбінація чудово підійде для ділових зустрічей чи роботи в офісі. Окрім того, штанний костюм з сорочкою підійде для світських заходів та навіть побачення.



Стильні образи зі штанним костюмом / Фото з Elle