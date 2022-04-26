Поєднання синього і жовтого – наймодніше комбо 2022 року: ефектний образ показує Анна Андрес

Українська модель Анна Андрес кілька років живе у Франції. Зараз вона перебуває на відпочинку на острові Сент-Бартелемі, де приміряла look в кольорах українського прапора.

Кожного дня мода на синьо-жовті кольори зростає. Багато іноземних інфлюенсерів та зірок, які хочуть підтримати Україну, одягаються в синьо-жовте вбрання на знак солідарності. Стилізацію речей в кольорах національного прапора України особливо активно зараз застосовують на собі й самі українці.

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Хоч бум на синьо-жовті кольори започаткований на дуже сумних засадах, все ж таки він здобуває настільки сильну популярність,що про колір 2022 року Very Perri – всі забули.

Інститут кольору Pantone навіть присвятив Україні два кольори, які символізують свободу та дію: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow).

Синьо-жовтим вбранням світові знаменитості транслюють свою підтримку України. Окрім цього, жовтий та синій, або жовтий та блакитний – досить добре поєднуються між собою, тож знаменитості залюбки поєднують у своєму образі ці актуальні кольори.

Українська модель Анна Андрес, засновниця однойменного ювелірного бренду Anna Andres Jewelry також підтримує Україну. Дівчина народилася у Львові, втім після перемоги всеукраїнського конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" 2014, вона переїхала жити за кордон.

Зараз 28-річна дівчина проживає у Франції разом зі своїм чоловіком-бізнесменом Давидом Барокасом та 1-річним сином.

На острові Сент-Бартелемі Анна зробила світлину з сином на руках у жовтому купальнику та синій футболці. Свій патріотичний образ модель підкріпила цитатою Бернарда Шоу.

Тепер, коли ми навчилися літати у повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає тільки одного: навчитися жити на землі, як люди",

– йдеться в дописі Анни Андрес.



Анна Андрес в патріотичному образі / Фото з інстаграму