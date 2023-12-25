Горох і квіти повертаються: 5 принтів, які у 2024 році будуть всюди

Яскраві принти підходять не всім, але навіть для найбільш мінімалістичних гардеробів знайдуться підходящі візерунки, які будуть популярними у 2024 році.

Наступного року ви можете очікувати від принтів всього: від ефектних квітів до відродження стриманих дизайнів, які були популярними раніше. Як і з усіма трендами, спробуйте експериментувати – створіть образ із принтом від верху до п’ят, витончено додайте його в аксесуарах або оберіть одну річ, яка додасть аутфіту актуальності.

А які саме принти слід обирати у 2024 році – розповідаємо далі.

Вертикальна смужка

У наших гардеробах завжди знайдеться місце для паризьких смужок. Але цього сезону увага прикута до подовженого образу, який відстоюють Louis Vuitton і Philip Lim.



Сорочка у вертикальну смужку / Фото WITH NOTHING UNDERNEATH

Намальовані квіти

Яскраві монохромні квіти, ніби намальовані від руки, можна було побачити на всіх подіумах сезону весна/літо 2024. Обирайте їх або в простому чорно-білому стилі, або з домішкою червоного. Це принт, який можна носити в будь-який сезон.



Костюм з квітковим принтом / Фото MANGO

Нейтральний горошок

Любителі вінтажу, безсумнівно, будуть раді побачити цей фаворит 50-х знову в центрі уваги. Він прикрашатиме блузи і сукні у цьому сезоні.



Сорочка в горошок / Фото H and M

Геометричний принт

Мотив арлекіна, прийнятий Версаче та Вів’єн Вествуд, надає кожному виробу відчуття грайливості, але не занадто розслабляє образ. Чи є щось краще, ніж почати новий рік у веселому вбранні?



Сукня з геометричним принтом / Фото WHISTLES

Хвилясті лінії

Навколо цього трендового візерунка можна створити справді цікавий образ із принтом. Можете спробувати поєднати його з мікроклітками або смугами.



Кофта з хвилями / Фото MONKI