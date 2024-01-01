Це псує ваш вигляд: 6 помилок, яких ви можете припускатися у підборі вбрання

Навіть у світі моди, де кожен відчуває себе знавцем, часто трапляються помилки у виборі вбрання. Від недоліків у підборі кольорів до невдалих комбінацій стилів – ці хиби можуть невигідно подати нашу зовнішність.

Помилок стилю припускаються навіть ті, хто працює у цій сфері вже багато років. У цьому немає нічого страшного, просто треба, щоб хтось вказав нам на ці деталі. Саме тому далі читайте про найбільш поширені помилки у стилі та те, як їх виправити.

Надлишок аксесуарів

Перефразовуючи відомі слова Коко Шанель, перед тим, як вийти з дому, ви завжди повинні подивитися в дзеркало та зняти одну річ. І хоча це правило не завжди працює на сто відсотків, воно нагадує, що найкращі формули вбрання зазвичай найпростіші.

Звичайно, стиль суб’єктивний і завжди має відображати перш за все вашу особистість, але якщо ми переглянемо вбрання деяких найвпливовіших і модних жінок в історії, то побачимо одну спільну рису: якісні, вишукані та продумані речі завжди виглядають дорожче без надмірних аксесуарів.

Одяг "на свій вік"

Хоча існує багато порад щодо того, що можна, а що не можна носити у конкретному віці, найкращий одяг – той, у якому ви почуваєтеся найбільш комфортно та упевнено.

Навчіться робити так, щоб мода працювала на вас, а не навпаки. Якщо щось подобається, то носіть це. І не бійтеся використовувати сучасні тренди по-своєму, щоб вони здавалися унікальними на вас.

Не той розмір

Оскільки розміри в різних магазинах відрізняються, то часто про потрібний ми можемо тільки здогадуватися. Особливо це стосується онлайн-шопінгу. Але купівля невідповідного розміру в надії, що він якось підійде, часто означає, що невдала довжина рукавів, штанів чи обʼєм у поясі будуть здешевлювати загальний вигляд.

Тож якщо кравець "підгонить" під вас одяг, який вам не підійшов, ви опинитеся у набагато вигіднішому становищі, ніж якщо просто не носитимете невдалу річ.

Швидкі дешеві покупки

Набагато краще для вашого гаманця і гардероба інвестувати у якісні речі, які витримають випробування часом. Якщо вам здається, що три топи за ціною одного – це підозріло вигідно, то зазвичай ваші побоювання правдиві. Робіть краще обдумані покупки. І перш ніж натиснути "додати до кошика", подумайте про виробника, вартість одягу та те, як він збагатить ваш гардероб.

Покупки дешевої білизни

Легко подумати, якщо білизну не видно, то і не варто витрачати на неї багато грошей. Але спідня білизна впливає на ваш одяг більше, ніж вам здається. Важливий не тільки ваш комфорт – погано підібрана білизна може змінити весь ваш силует.

Комфорт – понад усе

Черги в роздягальні можуть бути клопотом, але вони завжди того варті. Перш ніж купити щось нове, запитайте себе: чи підходить вам річ? Як вона виглядає з різних ракурсів? Чи достатньо вона зручна? Якщо вам важко влізти в неї у примірочній, то вам буде важко зробити це і вдома. Ви не виглядатимете привабливо, якщо витрачатимете час на поправку вирізів, стягування подолу та наклеювання пластирів від пухирів.