Розкішні сукні на випускний у стилі Ельзи Госк: ефектна добірка

За інстаграм-сторінкою Ельзи Госк слідкують понад 8 мільйонів прихильників зі всього світу. Дівчата обожнюють стиль шведської моделі та колишнього "ангела" білизняного бренду Victoria's Secret. Які плаття на прикладі Ельзи можна приміряти на випускний – читайте далі.

Манекенниця Ельза Госк любить стильно одягатися, тож всі її образи завжди красиві та вражаючі, пише 24 Канал. Шведка майже щодня ділиться зі своїми прихильниками модними образами.

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У своїх повсякденних виходах вона рідко використовує сукні. Її аутфіти складаються здебільшого з джинсів, штанів та спідниць, втім інколи білявка одягає сукні на відпочинок чи вечірки.

Fashion 24 зібрали кілька красивих образів Ельзи Госк, якими можуть надихнутися старшокласниці та придбати на свій випускний сукню у стилі відомої моделі.

Сукня з вирізами

На острові Сен-Бартельмі Ельза Госк одягнула довгу червону сукню з вирізами. Таке плаття досі залишається актуальним та популярним. Атласна сукня має розріз на плечі та рукаві, який перешитий шнурівками. Свій яскравий образ Ельза доповнила чорними мінімалістичними босоніжками.



Красиві сукні на випускний у стилі Ельзи Госк / Фото з Instagram

Сукня в горошок

На вечірці у Лос-Анджелесі модель з’явилася у білій довгій сукні в червоний горошок. Варто зазначити, що мода на гороховий принт повертається, тож можете скористатися стильною шпаргалкою від Ельзи Госк. Доповніть такий look білими босоніжками та яскраво-червоною помадою на губах.



Красиві сукні на випускний у стилі Ельзи Госк / Фото з Instagram

Сукня з драпіруванням

На відпочинок в Мексику Ельза прихопила з собою плаття, яке влітку буде неабияк популярним. Модель одягнула ніжно-рожеву сукню на довгий рукав з драпіруванням. Свій образ дівчина довершила рожевими туфлями на підборах.

Мода на рожевий колір зараз лише набирає обертів, тож якщо ви слідкуєте за тенденціями – обирайте таке ніжне плаття, яке зможете потім носити ще багато разів після випускного вечора.



Красиві сукні на випускний у стилі Ельзи Госк / Фото з Instagram

Сукня-бюстьє

Такі плаття входять до списку базових суконь, тож без такого фасону також не обійтися. Якщо ви не хочете пишну сукню з лелітками та об’ємним низом, то зупиніть свою увагу на мінімалістичному платті в ніжному м’ятному відтінку за прикладом Ельзи Госк.



Красиві сукні на випускний у стилі Ельзи Госк / Фото з Instagram

Плаття з рукавичками

У моду повертаються рукавички до суконь, тож рекомендуємо вам звернути увагу на цю красиву деталь, яка додає образу елегантності. Щоб виглядати немов наречена на випускному вечорі, підберіть для себе простого крою білу сукню, доповніть її туфлями-човниками в тон та довершіть рукавичками "фонариками". Такий look стане точно незабутнім у випускний вечір.



Красиві сукні на випускний у стилі Ельзи Госк / Фото з Instagram