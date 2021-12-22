Пір'я – шалений тренд Нового року 2022, який полюбили всі інфлюенсери: фото образів

Напередодні корпоративів та Нового року, пір’я на одязі користується шаленою популярністю. Дизайнери додають помітну деталь на сукні, штани, рукави в’язаних светрів чи атласних топів. Виглядають речі з пір’ям дійсно надзвичайно ефектно.

Якщо раніше вироби зі страусиним пір’ям пропонували своїм клієнтам люксові бренди, то зараз такі речі можна знайти на рейлах будь-якого мас-маркету. Звісно, речі представлені з дещо демократичніших тканин та деталей, втім все одно виглядають досить вишукано.

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Пір’я на сукнях, сорочках та штанах підкорив не лише дизайнерів, але й модних інлюенсерів. Стрітстайл-зірки напередодні свят почали активніше показувати розкішні образи, які ідеально підійдуть для святкування Нового року.

Головна родзинка виробів з пір’ям – яскраві кольори. Окрім базових білих та чорних елементів гардероба, зірки вибирають рожеві кардигани, жовті та червоні светри, салатові костюми та накидки.

Український бренд Sleeper полюбили модниці зі всього світу завдяки незвичним піжамам з пір’ям. Такі милі вироби, які поєднують у собі не лише комфорт, але й шикарні деталі інфлюенсеркам дуже сподобалися, тож вони почали одягати їх на святкові події.

Тепер тенденція на речі з пір’ям стала ще помітнішою, тож вибирати вбрання для новорічної ночі є з чого. Пропонуємо надихнутися розкішними образами від модних блогерів.



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму



Ефектні образи з пір'ям / Фото з інстаграму