Підтримала Україну: Грета Лі вийшла на червону доріжку премії SAG Awards в синьо-жовтій сукні

27 лютого відбулася щорічна церемонія вручнення нагород Гільдії кіноакторів SAG Awards. Багато знаменитостей не оминули увагою повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підтримали нашу державу, а Грета Лі вийшла на червону доріжку в синьо-жовтій сукні.

Вже 5-й день ворожі рашистські війська бомблять та обстрілюють наші міста. Цим цинічним вторгенням занепокоїний увесь світ. Чимало закордонних зірок підтримують Україну, збирають гроші для біженців, які постраждали внаслідок російсько-української війни та засуджують дії ватажка окупантів Путіна.

Дивіться також Дизайнер бренду Vetements Демна Гвасалія підтримав Україну та засудив Путіна

Церемонія вручення нагород Гільдії кіноакторів розпочалася зі сподівань на мир під час вторгнення Росії в Україну. Леді Гага, Ендрю Гарфілд та Леслі Одом-молодший у своїх промовах підтримали Україну.

Президентка SAG-AFTRA Френ Дрешер розпочала свою промову від імені Гільдії словами: "По-перше, я б хотіла помолитися за народ України". Слова підтримки також висловила Леді Гага, яка зазначила, що її "серце зараз перебуває з Україною".

Корейсько-американська актриса Грета Лі з серіалу "Ранкове шоу" прийшла на червону доріжкою SAG Awards у синьо-жовтій сукні Marc Jacobs, яка стала даниною до кольорів прапора України.

Сукня складалася з жовтого боді з вирізами та довгої синьої сукні на запах з глибоким вирізом.



Грета Лі обрала сукню в кольорах українського прапора / Фото з Upi