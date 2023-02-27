Періс Гілтон знялася у яскравій фотосесії з сином та чоловіком: бездоганні світлини

Американська світська левиця Періс Гілтон вперше знялася для глянцю зі своїм сином. Зірка не лише постала на миловидних кадрах з малюком та своїм чоловіком, але й знялася у стильній фотосесії.

Світська левиця та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Гілтон знялася у фотосесії для глянцю Glamour. Фотографував знаменитість разом із її сином та чоловіком Денніс Госер.

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Білявка позувала перед камерою фотографа у білосніжному халаті, цілуючи маленького сина Фенікса. Фотограф також зазнімкував миловидну світлину, на якій новонароджений малюк спить на руках у Періс, а чоловік Картер Реум ніжно цілує кохану у скроню.



Стильна фотосесія Періс Гілтон / Фото з Glamour



Стильна фотосесія Періс Гілтон / Фото з Glamour

Для британського глянцю Glamour Періс Гілтон приміряла довгу коричневу сукню, яка підкреслила її струнку талію. У цій сукні вона постала на обкладинці глянцю. Фотограф зняв знаменитість у профіль, підкресливши її стильну зачіску каре та бездоганний макіяж. Втім користувачі в мережі зазначають, що видання використало для ідеальних світлин дуже багато ретушу та фотошопу.



Стильна фотосесія Періс Гілтон / Фото з Glamour



Стильна фотосесія Періс Гілтон / Фото з Glamour

Для фотосесії світська левиця приміряла штани від бренду Mugler, джинсовий костюм зі сріблястим бралетом та стильний лаймовий костюм із оксамитом.



Стильна фотосесія Періс Гілтон / Фото з Glamour



Стильна фотосесія Періс Гілтон / Фото з Glamour

У виданні Періс Гілтон зізналася, що зробила аборт у 20-річному віці та приховувала цю інформацію від всіх, оскільки боялася громадського засудження.

"Це було те, про що я не хотіла говорити, бо довкола всі стали б соромити за це. Я була дитиною і не була готова до цього", – розповіла світська левиця.

Хілтон також прокоментувала рішення Верховного суду США, який скасував конституційне право на аборт.

"Я гадаю, це важливо. Навколо цього так багато політики і всього такого, але це жіноче тіло. Чому має бути закон, заснований на цьому? Це твоє тіло, твій вибір. Мене вражає, що вони ухвалюють закони про те, що жінкам робити зі своїм репродуктивним здоров'ям", – додала Гілтон.