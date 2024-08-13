Жінка на мільйон: Памела Андерсон приміряла елегантний образ у Копенгагені

У Копенгагені нещодавно відбувся Тиждень моди, тож на показ бренду ROTATE прилетіла Памела Андерсон. Знаменитість вразила своєю появою у красивому білосніжному вбранні.

Памела Андерсон є амбасадоркою бренду Pandora. Вона часто з’являється на світських подіях та викликає фурор своєю появою. 57-річна акторка та фотомодель почала пропагувати природний зовнішній вигляд, тож щоразу доводить, як може виглядати розкішно жінка без макіяжу.

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Красивий образ Памели Андерсон

Знаменитість вийшла у світ у білих костюмних штанах на високій посадці зі стрілками, які доповнила білою сорочкою з підкоченими рукавами. Вишукану стилізацію світлих речей Памела Андерсон доповнила золотистими босоніжками та прикрасами з перлин.

Знаменитість одягнула кількашаровий браслет на руку, кольє та сережки з перлинками. Вона розпустила волосся та постала перед камерами з ледь помітним макіяжем.

Образ Памели Андерсон – пряма ознака стилю Old Money. Образи цієї естетики мають складатися з якісних та базових речей, які добре поєднуються між собою.



Памела Андерсон показала стильний образ / Фото Getty Images

У сучасному світі кожен сезон має безліч трендових речей, які модниці намагаються поєднати між собою, однак стримана та мінімалістична стилізація речей завжди буде актуальною, незалежно від модних віянь.

Монохромні образи здатні вражати вишуканістю та дороговизною, особливо ефектним є речі білих кольорів. Цей ахромат має добре поєднання з усіма іншими кольорами, тож можете впевнено додавати вбрання білих кольорів у свої образи.