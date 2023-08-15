Готуємось до осені: 3 речі, які обов'язково треба придбати

Вже зовсім скоро розпочнеться новий сезон, тож модниці поступово готуються до нього. В осінній гардероб варто додати кілька класичних речей, які легко можна стилізувати.

Який одяг та взуття вам необхідно придбати вже зараз – дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.

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Речі, які треба придбати до осені

Чорні туфлі-човники

Це просте та водночас вишукане взуття, яке прикрасить як повсякденні, так і святкові образи. Якщо шукаєте туфлі, які підійдуть до будь-якого одягу – обирайте чорного кольору, на невисокому підборі. Таке взуття буде елегантним і комфортним.



Чорні туфлі-човники – тренд осені 2023 / Фото Pinterest

Сіре пальто

Багато дівчат на осінь обирають чорні пальта, однак є чудова альтернатива. Пальто будь-якого відтінку сірого кольору стане яскравим акцентом у вашому гардеробі та легко поєднуватиметься з одягом та взуттям інших кольорів. Якщо ви прихильниця класичного стилю, то таке вбрання точно має бути в гардеробі.



Сіре пальто / Фото Pinterest

Високі чоботи

Високі чоботи до колін – ознака романтики та бунтарства. Ними можна доповнювати як жіночні, так і зухвалі аутфіти. Також таке взуття є практичним в носінні й буде актуальним не один сезон.



Високі чоботи – тренд сезону / Фото Pinterest