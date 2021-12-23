В оранжевому корсеті та обтислих шкіряних лосинах: Злата Огнєвіч готується змінити стиль в одязі

Українська співачка Злата Огнєвіч часто перебуває в центрі уваги, тому грамотний зовнішній вигляд – запорука успіху. Нещодавно зірка знялася в ефектній фотосесії, поставши перед фотографом у досить незвичному вбранні.

Головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч часто потерпала під час проєкту від критики в мережі щодо свого стилю. Глядачі зазначали, що образи Злати їй не личать і часто порівнювали з розкішними виходами Ксенії Мішиної.

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І хоча на проєкті за свої аутфіти не відповідала не Злата, а стилістка реаліті-шоу, втім у житті виконавиця також наважилася змінити свій стиль. В останньому дописі в інстаграмі вона зазначила, що чекає на стиліста, щоб зробити розбір гардеробу.

Стиль – це не про моду (вона занадто швидкоплинна і циклічна). Загалом він про тебе, характер, звички, спосіб життя. При знайомстві з людиною я мимоволі звертаю увагу на її стиль і знаєте, мені дуже подобається такий спосіб пізнання. Я дуже хочу змін,

– заявила Злата Огнєвіч.

Співачка також зазначила, що коли дивиться на фото, які зробила з командою, то навіть не впізнає від себе. За її словами, у собі можна відкрити чимало граней через різні прояви.

Фотографиня Марія Малкіна опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі ефектні фото Злати Огнєвіч. Знаменитість постала перед камерою в оранжевому корсеті, доповнивши свій look обтислими шкіряними лосинами та чоботами на підборах.

На шию співачка одягнула кольє з масивного каміння. Стилістка вклала волосся у легкі локони, а візажистка зробила насичений макіяж. Перед камерою артистка постала в сміливих позах.



Злата Огнєвіч захопила ефектним образом / Фото з інстаграму фотографині



Злата Огнєвіч захопила ефектним образом / Фото з інстаграму фотографині



Злата Огнєвіч захопила ефектним образом / Фото з інстаграму фотографині