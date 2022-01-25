Онука Грейс Келлі відкрила показ Chanel верхом на коні: фото з фантастичного показу

Онука Грейс Келлі Шарлотта Казірагі відкрила показ Chanel. Вона виїхала на подіум верхом на коні.

У Парижі триває Тиждень високої моди. 25 січня свою кутюрну колекцію показав бренд Chanel. 35-річна Шарлотта стала амбасадоркою бренду Chanel у 2020 році. Її мати була доброю подругою та музою легендарного креативного директора Карла Лагерфельда.

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Колись Шарлотта в підлітковому віці займала перші місця на показах французького Модного будинку, а тепер на неї прийшли подивитися такі знаменитості як Анна Вінтур, Фаррелл Вільямс, Марго Роббі, Ванесса Параді, Кароль Буке, Софія Коппола.

Шарлотта Казірагі виїхала на подіум верхи на коні. Вона продемонструвала на собі твідовий жакет, лосини та жокейські чоботи. Довершував образ спеціальний шолом для верхової їзди.

Феєрична поява спадкоємиці на трон Монако відбулася у Великому палаці Ефемер на Марсовому полі. Шарлотта є досвідченою вершницею, тому саме їй довірили роль відкривати показ таким екстравагантним способом.



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion

У новій колекції креативна директорка бренду Віржіні Віар приділила увагу твідовим сукням-жакетам. У вечірній лінійці вона зробила акцент на пропорціях, створивши акцент на заниженій талії. Палітра зібрана у класичних та спокійних кольорах.

А от макіяж моделей був зовсім незвичний. Візажисти створили всім насичений та виражений мейк з чорних тіней.

Наприкінці показу вийшла модель у весільній сукні. У її руках був букет з темно-синіх квітів на знак поваги до актора Гаспара Ульєля, який загинув 18 січня, після невдалого катання на лижах.



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion



Кутюрна колекція Chanel / Фото з Book Business Art Fashion