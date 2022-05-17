Оля Полякова відправилася в тур по США у патріотичній блакитно-жовтій сукні

З перших днів війни Оля Полякова з доньками проживала в кількох місцях Європи. Зараз співачка відправилася в тур по США, представивши свою патріотичну сукню.

Кілька днів тому Оля Полякова, яка довгий період не зізнавалась, де саме пересиджує війну, анонсувала свій тур по США. Знаменитість вирушить з концертами у Маямі, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сієтл і Денвер.

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Оля Полякова розпочинає тур по США

"19 травня, розпочнеться мій тур Америкою! Першим містом великого концертного марафону стане Маямі. Нагадую, що значна частина коштів зібрана з цих концертів буде перерахована на потреби ЗСУ", – написала Полякова.

Дизайнери з Києва розробили для Олі Полякової патріотичну сукню, в якій вона виступала у Нюрнберзі. Атласна довга сукня створена в блакитно-жовтому градієнті з глибоким розрізом на нозі. Плаття довершує золотистий пояс, а зверху – накидка плісе.

Раніше Оля Полякова розповідала, що поки що не планує повертатися до Києва, хоч і дуже сумує за чоловіком, адже за кордоном вона є кориснішою. Артистка зазначала, що може збирати кошти для ЗСУ, тож дотрималася своєї обіцянки.

За кордоном допомагають українським біженцям та збирають кошти для ЗСУ Джамала, Тіна Кароль, Настя Каменських та багато інших зірок шоу-бізнесу.

Патріотичні образи українських знаменитостей

Нещодавно українська виконавиця Тіна Кароль вийшла на сцену в Японії у блакитно-жовтій сукні від українського бренду Lever Coutere. Ще раніше, прилетівши з України в Токіо, вона вийшла до преси в аеропорт у білосніжній в’язаній футболці з синьо-жовтим серцем.

Джамала також виходить на сцену під час своїх благодійних концертів у синьо-жовтих аутфітах та вишиванках. Знаменитість приміряла на собі чорну та білосніжну вишиванку, а також поєднувала жовту сукню з синьою сорочкою.