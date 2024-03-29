Олена Зеленська повторила образ у м’ятному костюмі від бренду Gasanova: елегантне фото

Перша леді України зустрілася з мером Парижа Анн Ідальго в красивому штанному костюмі. Олена Зеленська вже не вперше одягає це вбрання, тож здійснила ще один стильний вихід в одязі від українського бренду.

Очільниця французької столиці Анн Ідальго вже вчетверте приїхала до Києва з початку повномасштабного вторгнення. Олена Зеленська на ділову зустріч прийшла в красивому образі.

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Перша леді подякувала меру Парижа, її місту, всім парижанам за те, що ці непрості два роки вони з нами, за їхню солідарність і рішучість у підтримці України.

Образ Олени Зеленської

Олена Зеленська з’явилася у костюмі світло-зеленого відтінку від української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Перша леді дуже любить бренд Gasanova, тож у її гардеробі є багато речей саме від цієї марки.

Дружина президента одягнула асиметричний жакет вільного крою без лацканів з одним ґудзиком та довгі широкі штани на високій посадці. Аутфіт Зеленської доповнював пояс на талії в тон до костюма – м’ятного відтінку.

Перша леді розпустила волосся та вклала його у свою фірмову зачіску, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Завершальним штрихом в образі були мінімалістичні золоті сережки.



Розкішний образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді час від часу повторює свої образи. 28 березня вона з’явилася у м’ятному костюмі, який одягала ще влітку минулого року.



Олена Зеленська повторила свій образ / Фото з інстаграму першої леді

Який образ вже повторювала перша леді

Олена Зеленська на VII Міжнародному форумі "Креативна Україна" продемонструвала стильний образ у білому костюмі. Вона одягнула білосніжний жакет з чорною квіткою. Перша леді обрала блейзер від бренду Elena Reva.



Олена Зеленська в жакеті, який одягала раніше / Фото з інстаграму першої леді

А перед цим Зеленська одягала цей жакет від української дизайнерки під час зустрічі з королевою Данії Маргрете II у серпні 2023 року. Тоді перша леді доповнила подовжений жакет чорною спідницею міді.