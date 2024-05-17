З кримськотатарським орнаментом: Олександр Усик одягнув костюм від українського бренду

Напередодні поєдинку, який відбудеться вже 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі від українського бренду.

Це була фінальна пресконференція перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, пише Fashion 24. Цей бій об’єднає всі найпрестижніші пояси у надважкому дивізіоні (від 90,7 кілограмів).

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Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді. 16 травня в Україні відзначали День вишиванки, тож перебуваючи далеко за межами дому, Олександр Усик все одно одягнув вбрання з вишивкою.

Образ Олександра Усика

На фінальну "битву поглядів" Олександр Усик одягнув білосніжний костюм з чорною вишивкою. Боксер обрав для себе вбрання від бренду Damirli, засновницею якого є Ельвіра Гасанова.

Образ Олександра складався з білої сорочки, жакета й штанів в одному кольорі. Аутфіт прикрашала вертикальна тканина, наче шарф, яка спадала від плеча аж по коліна та пояс, який вишитий з кримськотатарським орнаментом.

Бренд Damirli часто обирає президент України, який має у своєму арсеналі світшоти та футболки з гербом. Олександр Усик теж вже не вперше приміряє на собі вбрання від чоловічого бренду. Раніше на ньому чорна вишиванка розшита червоною калиною та листям світлих ниток.

Що відомо про бій Усик – Ф’юрі