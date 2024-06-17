Оксана Караванська створила сценічні костюми для французької опери: як виглядає дивовижний одяг

Відома українська дизайнерка Оксана Караванська вперше створила сценічні костюми для відомої опери. Для модельєрки це сало творчим дебютом як художниці костюмів для опери.

У Львівській опері 15 та 16 червня відбулася прем’єра року. Уперше в Україні представили глядачам популярну оперу Франсіса Пуленка "Діалоги кармеліток" у режисурі Василя Вовкуна.

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Оксана Караванська створила сценічні костюми

"Діалоги кармеліток" Франсіса Пуленка є справжнім шедевром музики ХХ століття. "Перш за все, це історія про те, як звичайна людська душа може протистояти абсолютному злу та терору", – зазначив режисер Василь Вовкун.



Оксана Караванська створила вбрання для опери / Фото з прес-служби

У "Діалогах кармеліток" знана дизайнерка Оксана Караванська дебютувала на оперній сцені як художниця костюмів. Дотримуючись канонів жанру, вона не відмовилася від традиційного одягу – однострою черниць кармеліток, але наділила їх індивідуальним змістом.

Основою костюмів стала графічність. Ми живемо у третьому тисячолітті, коли майже всі зчитують картинку за долю секунди. Тому для мене найважливішим у тому, що побачить глядач, є перше оптичне враження. Хоч костюми й мають ноти минулої епохи, вони є дуже сучасними,

– розповіла Караванська.

Навіть на оперній сцені Оксана Караванська не зрадила своєму незмінному почерку у світі моди – додала до фінальних костюмів черниць вишивку. Цим дизайнерка візуально підкреслила актуальність французької опери для сучасної України.



Оксана Караванська створила костюми для опери / Фото з прес-служби

"Страта кармеліток, на яку вони пішли добровільно, – це історія про нас, сучасних українців: за свою українськість ми готові піти на найбільшу жертву – віддати своє життя", – додала дизайнерка.



Оксана Караванська створила вбрання для опери / Фото з прес-служби

Наступні покази прем’єри "Діалоги кармеліток" у Львівській опері відбудуться 5 та 7 липня, тож ви ще зможете насолодитися оперою та красивим вбранням, яке створила дизайнерка Оксана Караванська.