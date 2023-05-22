Модні речі, які допоможуть освіжити гардероб: актуальна добірка на літо

Усвідомлений шопінг з року в рік стає дедалі популярнішим. Тепер важливо купувати не лише модні і трендові речі, але й робити ставку на вбрання, яке прослужить вам багато років. Купувати багато речей не лише непросто, але й не схвально. Як саме освіжити гардероб вбранням, яке стане вам у нагоді багато разів – читайте у матеріалі.

Щоб не витрачати гроші на щоразу нове вбрання, радимо вам зробити ставку на одязі, який вам вкрай необхідний, а решту образів складати з того, що є у вашому гардеробі, пише 24 Канал.

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Для створення цікавих та стильних образів, вам варто мати кілька речей, завдяки яким ви щодня будете для себе створювати нові образи.

Костюм-трійка

Такий костюм стане ідеальною знахідкою для походу на весілля чи день народження. Він доволі святково виглядає і є самодостатнім. Жакет ви зможете носити з будь-яким низом. Штани палаццо чудово підійдуть під будь-який верх. А от жилетка, яка нещодавно увійша в моду довершить образ з джинсами, шовковою спідницею чи штанами палаццо іншого відтінку.

Біла сорочка

Сорочка вільного крою в білому кольорі – універсальна річ, яка не втрачає своєї популярності крізь роки. Вона чудово замінить куртку влітку та поєднається з базовими майками і футболками. Біла сорочка підійде і до джинсів з кросівками і до спідниці з босоніжками.

Джинси

Денім цього сезону дуже популярний, тож окрім джинсів варто додати до свого гардеробу джинсову куртку чи сорочку. Тоді ви зможете створити повноцінний denim total look та поєднувати верх з будь-яким іншим низом.

Чорна сукня

Сукня чорного кольору здатна набувати щоразу нових інтерпретацій. Це залежить від того, з чим ви будете її поєднувати. Новими барвами така сукня заграє, якщо ви будете носити її з босоніжками, туфлями, балетками чи кедами.

Акцентний ремінь

Пам’ятайте, що ремінь зробить навіть найпростіший образ довершенішим та стильним. Чудово пасує ремінь до штанів палаццо чи звичайних базових джинсів.