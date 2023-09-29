Вбрання на осінь у стилі Old Money: що треба додати до свого гардероба

Стиль Old Money доволі сильно просочився у світ моди, тож продовжує завойовувати досі любов багатьох модниць. Речі у стилі "тиха розкіш" були дуже популярними влітку, втім осінь – теж чудова пора, щоб додати до гардероба кілька цікавих позицій.

Завдяки своїй елегантності та водночас простоті, образи у стилі Old Money виглядають дорого та вишукано, пише 24 Канал. Образи можна відтворити з речей, які у вас вже є або збільшити бюджет на вбрання, яке буде виглядати на вас дуже дорого.

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Сорочка

Різноманітні сорочки стануть вашим найкращим капіталовкладенням у гардероб. Вони завжди залишаються в моді та підійдуть до будь-якого низу та верхнього одягу. Обирайте сорочки білого чи блакитного кольору, а також робіть ставку на шовкові вироби, які набирають популярності цієї осені.

Жакет

Жакети є досить необхідними нам в осінньому гардеробі. Вони чудово підкреслюють стиль, а також захищають від погодніх умов – холоду чи вітру. Обираючи жакет у стилі Old Money – робіть ставку на чорний, сірий чи бежевий колір.

Штани палаццо

Доповненням до ваших жилетів, кардиганів, твідових жакетів та сорочок стануть штани палаццо. Восени найкраще доповнювати образи чорними штанами, втім від світлих відтінків не відмовляйтеся. Благородні білі кольори автоматично роблять образ дорогим.

Лофери

Час балеток по-трохи вичерпується, тож на заміну їм прийдуть лофери. Робіть ставку на замшеві моделі у стилі Loro Piano або ж на класичні лофери зі шкіри чи лаковані вироби. Доповнюйте їх білими шкарпетками.

Пальто

Для того, щоб ваш образ дійсно відображав естетику "тихої розкоші", робіть ставку на мінімалістичне, двобортне та структуроване пальто з якісної тканини, яке не буде закошлачуватися. Наймодніші осінні кольори – чорний, сірий та бежевий.