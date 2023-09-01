7 світових зірок, які навчать вас модно одягатися: повторюємо стильні образи

Ми завжди черпаємо натхнення у модних інфлюенсерів, втім цього разу рекомендуємо придивитися до образів знаменитостей, які також одягаються не гірше блогерок.

Не варто кожного сезону багато витрачати на шопінг. Щоб скласти цікаві, актуальні та стильні образи, варто лише знайти свіжі поєднання відтінків, стилів та фактур.

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Ви можете докупити всього декілька акцентних аксесуарів та освіжити верхній одяг, адже на холодний сезон нам треба кілька одиниць.

"Вільні фасони, комфортний casual, глибокі земляні відтінки (які зараз ще й в тренді), ефектний total black, яскраві аксесуари чи м‘які тональні аутфіти – ось що носили стильні знаменитості", – зазначає стилістка у своєму блозі.

За її словами, все більше зірок відповідально ставляться до своїх street style образів та співпрацюють зі стилістами. Пропонуємо вам надихнутися цікавими образами та знайти свіженькі стильові прийоми.

Щоб повторити образи таких зірок як Марго Роббі, Сієнни Міллер, Ель Фаннінг, Дженніфер Лоуренс, Софії Річі, Джуліанни Мур та Кеті Голмс вам варто додати до свого гардероба кілька базових та водночас стильних речей.

Костюми у смужку цього року будуть доволі популярними, тож обирайте верх костюма – жакет і доповнюйте його базовими джинсами і туфлями.

Не забувайте про джинси карго, які восени будуть такими ж актуальними, як і влітку. Шкіра в цьому сезоні буде популярною, тож можете сміливо заміняти базовий пісочний тренч – шкіряним. Також доволі модними будуть цього сезону чорні монохромні образи, втім навіть їх ви можете розбавити яскравою сумкою.



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion



Модні образи від знаменитостей / Фото інстаграм @less_is_best_fashion