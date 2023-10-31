Геловін 2023: найкраще перевтілення зірок в наймістичніший день року

Світові знаменитості обожнюють Геловін, оскільки мають чудову можливість продемонструвати свій креатив щодо перевтілення. Чимало зірок вже задовго до основного святкування відвідали тематичні геловінські вечірки та продемонстрували свої образи.

Усі знаменитості ретельно готуються до геловінської вечірки, аби проявити свої творчі здібності, пише 24 Канал. Часто зірки так перевтілюються, що їх складно розпізнати. Редакція промоніторила геловінські образи селебретіс та зібрала улюблену добірку.

До теми Названо найпопулярніші костюми Геловіну на 2023 рік: цікава інфографіка

Зіркова парочка Меган Фокс і Machine Gun Kelly переодягнулися в Гого і Беатрікс Кіддо з фільму "Вбити Білла".

Кім Кардашьян і її старша дочка Норт вирішили перевтілитися в культовий образ подружжя Шер і Діон з фільму "Нетямущі".

Родина Кардашян особливо готується до Геловіну. Вони не лише встановлюють моторошний декор в будинку, але й кожен член сім’ї демонструє своє ефектне перевтілення.

Кортні Кардашян разом з Тревісом Баркером стали Лідією і Бітлджус, а Кайлі і Кендалл – Шугар і Спайс з "Бетмена назавжди".

Адель створила бездоганний макіяж у стилі Мортиші Аддамс, змінивши своє біляве волосся на чорну перуку, яка їй дуже личить.

Періс Хілтон обрала для себе вбрання Брітні Спірс із кліпу Toxic. Також зірка вирішила відтворити сценічний образ Кеті Перрі.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум з'явилися в образах з фільму "Дитина Розмарі" Романа Поланскі.

Гейлі Бібер зробила фотосесію в образі Кармен Електри зі знаменитої сцени з "Дуже страшного кіно".