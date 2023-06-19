Модні ідеї на літо зі спідницями: актуальні образи, які вам сподобаються

Головною героїнею літнього гардероба є спідниця. З нею можна сформувати стильні та цікаві образи. З чим поєднувати спідницю влітку розповіла українська стилістка Яна Платонова.

Цього року в моді спідниці довжини міні, максі, денімові, кроше тощо. Всі вони ідеально поєднуються в літню пору з будь-яким верхом та взуттям – від балеток, сланців до сандалів, кросівок та босоніжок на підборах.

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Для тренування ока та пошуку цікавих ідей стилістка зібрала цікаву селекцію зі спідницями.

До лаконічних мініспідниць з костюмної тканини чи деніму обирайте базові футболки та майки. А от зі спідницями плісе можете поєднувати футболки поло.

Не забувайте цього сезону про джинсові спідниці з розрізом. Також красиво виглядатимуть чорні спідниці в парі з чорними блузами та взуттям. Чорний колір – це класика, яка завжди буде мати доречний вигляд для будь-якої ситуації. До цього списку варто врахувати і білі спідниці, які також будуть залишатися в моді завжди.

Кремові кольори ідеально підходять для теплих, літніх днів, тож одягайте спідниці з топами і корсетами.

Кольорові спідниці не такі популярні, як спідниці в базових відтінках, однак їх не варто відкидати зі списку актуальних речей на літо. Також дуже популярними є спідниці кроше.



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram



Модні образи зі спідницями на літо 2023 / Фото з Instagram