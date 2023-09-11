9 осінніх образів з пальтом, які можна легко повторити: цікава добірка

Восени нам треба мати певний набір речей, які будуть чудово поєднуватися одне з одним. Завдяки укладанню капсульного осіннього гардероба відтепер, ви зможете не лише скласти список бажаних речей, але й скомпонувати стильні образи.

Вересень – ідеальний час для сорочок, жакетів та джинсових курток, пише 24 Канал. Втім вже за кілька тижнів ми перейдемо на тренчі та пальта. Саме тому радимо вам придивитися до цікавих образів модної інфлюенсерки, щоб потім мати змогу повторити стильні виходи.

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На один сезон нам потрібен всього десяток речей, які будуть вдало стилізуватися між собою. Восени вам знадобляться джинси, штани, біла сорочка, чорна водолазка, однотонний светр, чоботи, кросівки, пальто та класична сумка.

Цієї осені поєднуйте вкорочені штани з чоботами на підборах, а светр з кросівками, джинси з лоферами та водолазкою. Окрім базових пальт в молочному, сірому чи чорному кольорі, зверніть увагу на принти. Обирайте для себе дрібну клітинку, принт "ялинка" чи картатий принт.

Ваші пальта мають обов’язково підходити вам до ваших образів. Верхній одяг може бути однобортним з ґудзиками чи з поясом. Перший варіант дозволить вам створювати формальні аутфіти, а от розслаблене пальто підійде для невимушених аутфітів

Не забувайте про окуляри, які вдало довершать ваш образ навіть в осінню пору, коли сонце вже не таке палюче, як влітку.



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea



Стильні осінні образи з пальтом / Фото інстаграм @cocobeautea