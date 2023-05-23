Що одягнути на останній дзвоник 2023: прості та стильні образи для школярів

До кінця навчального року залишилося зовсім небагато, тож школярі вже можуть задумуватися над своїми образами та готуватися до останнього дзвоника. В чому прийти до школи на урочистий захід – дивіться далі.

Через війну та блекаути проведення останнього дзвоника у школах варіюється, пише 24 Канал. Через порушений шкільний процес, деякі школи завершать навчання, як завжди, в останню п’ятницю травня, інші ж продовжать навчання до 16 червня.

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Та попри продовжений навчальний рік останній дзвоник у школах все ж таки відбудеться. Редакція Fashion 24 пропонує обрати для себе святковий аутфіт, який школярі зможуть приміряти на урочистий захід. Образи підходять для школярів середньої та старшої школи.

Вишиванка

Вишиту сорочку школярі можуть поєднати з чорною спідницею чи штанами. Щодо спідниці, то варто робити ставку на класичні міні-спідниці чи спідницю-олівець. Від модних атласних довгих спідниць чи карго краще відмовитися. А от трендові балетки Мері Джейн підійдуть ідеально, або ж доповніть look лоферами чи сандалями.

Вишита сукня

Якщо хочете виглядати оригінально та водночас красиво – оберіть на останній дзвоник вишиту сукню. Такий виріб є самодостатнім, тож його варто доповнити лише кількома деталями – стильною зачіскою та взуттям. До сукні гарно пасуватимуть туфлі та босоніжки.

Біла сорочка

Обирайте на останній дзвоник білу сорочку класичного крою. Сорочку як і вишиванку також можна поєднувати зі спідницею чи штанами. Якщо у вас немає білої сорочки, то краще купувати виріб з шифону, шовку чи бавовни.



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Pinterest



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Pinterest

Блуза

Білосніжна блуза з бантом чудово поєднається з чорним низом. Це стосується і спідниці, і взуття. Окрім того, ви можете створити монохромний образ та приміряти штани білого чи молочного кольору. Доповніть аутфіт балетками чи лоферами з білими шкарпетками. Виглядатиме такий look дуже стильно, особливо, якщо ви одягнете коротку спідницю-плісе.



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Pinterest

Костюм

Школярі середньої чи дорослої ланки точно знайдуть у своєму гардеробі шкільну форму чи костюм. Одягайте його на останній дзвоник з білою сорочкою чи блузою.



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Pinterest

Сарафан

Одягайте сарафана разом з блузою, сорочкою чи звичайною базовою футболкою білого кольору. Образ поєднуйте з балетками, лоферами чи відкритим взуттям – босоніжками або сандалями.



Образи на останній дзвоник 2023 / Фото з Pinterest