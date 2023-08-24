У чому зустріти День Незалежності: найкращі образи

24 серпня українці відзначають День Незалежності. Кожен з нас сьогодні одягне знакову річ – вишиванку. Розповідаємо з чим її поєднувати, щоб виглядати стильно.

Українці одягають вишиту сорочку на День вишиванки, Різдво чи Великдень, втім на День Незалежності одягнути вишиванку – особлива гордість для нас. Нам дуже важливо одягати вбрання з патріотичною символікою, яка транслює нашу любов до Батьківщини.

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Сорочка з вишитими символами стала уособленням нашої квітучої та сильної нації. День Незалежності – надзвичайно важлива подія для кожної держави.

Якщо ви вирішите прогулятися парком, чи помилуватися архітектурою в місті, або ж зустрітися на каву з подругою, щоб продемонструвати свою вишиванку, будьте доволі обережними та не нехтуйте правилами безпеки. Під час повітряної тривоги обов’язково пройдіть до укриття.

Fashion 24 пропонує вам кілька стильних образів з вишиванкою, які ви можете легко стилізувати на собі.

Вишиванка + штани палаццо

Білосніжна сорочка з вишитим орнаментом чи вишиванка – чудово поєднується зі штанами палаццо. До світлих вишиванок обирайте світлі штани, до темних – темніші відповідно.



Стильний образ на День Незалежності / Фото з Vogue

Вишита сукня

Сукні-вишиванки стали дедалі популярнішими. Вона легка у стилізації, адже її можна поєднати з босоніжками, сандалями, кросівками чи туфлями. Взуття на підборах додасть сукні романтичності, а кросівки з сукнею будуть виглядати більш невимушено.

Вишиванка зі спідницею

Цього року спідниці довжини максі стали особливо модними. Дівчата одягали спідниці з деніму в синьому, чорному та білому кольорі. Також популярними є спідниці у складки, ніби зі шкільної естетики. Спробуйте поєднати їх з вишиванками, така стилізація точно буде вдалою.



Стильний образ на День Незалежності / Фото з Vogue

Вишиванка + джинси

Це один із найпопулярніших образів. Молодь дуже любить такий стильний та зручний аутфіт. Обирайте до джинсів кеди, кросівки чи босоніжки. До такого кежуального образу можете додати кепку – виглядає аутфіт доволі свіжо та цікаво.