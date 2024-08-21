З чим носити вишиванку: вишукані образи для найвибагливіших модниць

У кожної українки є найголовніший елемент гардероба – вишиванка. Ми одягаємо її на різні релігійні свята, але найчастіше приміряємо вбрання на День Незалежності. У матеріалі розповімо про найкращі образи з вишиванкою, які ви можете повторити.

Саме на День Незалежності вишиванка є невід’ємним елементом гардероба в нашому образі. Це наша національна гордість, яку ми обов’язково одягаємо кожного року 24 серпня, пише Fashion 24.

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Вишиванка – це національний одяг, який символізує багаторічну українську культуру. Під час повномасштабної війни вона стала ще більшим нашим оберегом та проявом пошани до традицій.

Вже у суботу, 24 серпня, українці відзначатимуть День Незалежності, тому пропонуємо добірку красивих образів, які ви залюбки зможете повторити.

Вишиванка зі спідницею

Спідниць цього року є безліч – від класичних чорних до трендових з прозорого матеріалу, джинсових чи шовкових різних довжин. Обирайте вишиванку з низом одного кольору або ж створюйте ахроматичне поєднання.

Вишиванка зі штанами

У спекотну пору штани можуть створювати деякий дискомфорт, тому краще уникайте виробів зі шкіри чи щільного матеріалу. Обирайте шовкові чи лляні штани, в яких вам буде комфортно перебувати. Якщо ж хочете додати трохи трендовості – приміряйте штани з мереживом.

Вишиванка-сукня

Окрім базових вишитих сорочок, звертайте увагу на сукні-вишиванки. Вона легка у стилізації, бо гарно поєднується з балетками, босоніжками чи слінгбеками. Взуття на підборах додадуть романтичності, а от поєднання з кедами чи кросівками створить відчуття легкості.

З джинсами

Вишиванка та джинси – безпрограшна класика на будь-яку подію та сезон. Можете створити базовий образ, поєднавши воєдино лише ці речі, або ж додати трохи креативу та довершити look панамою, капелюхом чи хустиною.

Українські бренди підготували святкові образи для Дня Незалежності. Колекції вбрань відображають українську сутність та шанують героїв. Більше читайте в нашому матеріалу.