Любителька брендових сумок: як одягається поза кортом тенісистка Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська увійшла до півфіналу Australian Open-2024. Вона перемогла чеську тенісистку Лінду Носкову та стала першою українкою, яка зіграє у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

Варто відзначити, що Даяна Ястремська увійшла в історію, адже стала першою українкою з 1978 року, яка дійшла до півфіналу Australian Open. Це також є й особистим рекордом тенісистки. Переможна серія Даяни налічує 8 матчів поспіль.

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Образи Даяни Ястремської

Fashion 24 вирішив поділитися з вами образами 23-річної тенісистки, в яких вона з’являється на світських заходах в різних куточках світу. Даяна Ястремська поза тенісним кортом любить красиво виглядати та доповнювати свої образи брендовими сумками.

У колекції білявки є сумки від брендів Chanel, Saint Laurent, Balenciaga, Jacquemus, Prada та багато інших.

Цієї зими у Монако тенісистка носила дві куртки базових кольорів – білого та чорного, які доповнювала сумкою Chanel у формі косметички.

Новий рік Даяна зустріла в Австралії в сукні від українського бренду круїзного одягу ROÁR. Тенісистка обрала плаття з прозорої тканини чорного кольору довжини максі.

На вечерю у Вільнюсі українка одягнула коричневу сукню-жакет, яку доповнила сумкою Saint Laurent чорного кольоу та туфлями-човниками.

У рідній Одесі дівчина відпочивала у шовковій чорній сукні та сумці Chanel, а також у чорному атласному топі й штанах карго, які довершила сумкою Prada.

У її арсеналі є біла сумка Saint Laurent, якою Даяна доповнює біле вбрання у своїх образах, рожева сумка від Jacquemus, якою вона доповнила зелену шовкову сукню та рожева сумка від Balenciaga. Від цього бренду у дівчини є ще жовта сумка, якою вона доповнила свою синю сукню.