Як одягнутися на перше побачення: образи в які можна закохатися

На перше побачення варто одягатися так, щоб відчувати себе комфортно й впевнено. Дуже важливо враховувати місце й формат зустрічі, тому дамо кілька порад, які варто врахувати для такої зустрічі.

Найкращими союзниками у виборі вбрання на перше побачення стануть класичні елементи гардероба, пише Fashion 24. Саме базові речі легко поєднуються між собою та здатні створити образ святковим та елегантним.

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Чорна сукня міді

Базова сукня в класичному кольорі – це той варіант вбрання, до якого треба завжди звертатися, якщо ви хочете знайти для себе щось актуальне на будь-який випадок життя. Чорне плаття підійде для денної прогулянки та романтичного вечірнього побачення.

Сукня комбінація

Шовкова сукня на бретельках в довжині максі завжди виглядає вишукано. Щоб створити мінімалістичний образ – зберіть волосся в пучок та довершіть look красивими прикрасами.

Футболка та джинси

Базова футболка та джинси ідеально підходить на всі випадки життя. У такому вбранні ви точно будете почувати себе безтурботно, а урізноманітнити аутфіт допоможуть босоніжки чи туфлі на підборах.

Костюм

Костюм, що складається з жилетки та штанів просто ідеально підходить для побачення. Обирайте для себе білий, молочний чи красивий блакитний колір та доповнюйте ефектною сумкою чи сонцезахисними окулярами.

Топ і спідниця

Спідниця довжини максі створить відчуття елегантності й вишуканості. Одягайте її з вкороченим топом під босоніжки на підборах та довершуйте образ мінімалістичною сумкою.

Формуючи свої образи, завжди орієнтуйтеся на місце зустрічі. Якщо це буде прогулянка парком – обирайте зручне взуття на плоскій підошві, а от на вечерю в ресторан можна одягнути сукню та підбори.