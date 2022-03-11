Обкладинка дня: португальский Vogue присвятив березневий номер Україні

Португальський глянець Vogue присвятив свою обкладинку Україні. На боці нашої країни не лише провідні світові компанії, але й модні бренди, дизайнери та глянці.

Темою березневого номера португальського Vogue стала Україна. Перший весняний номер наповнений любов’ю та співпереживанням до українського народу. Автором цієї зйомки став знаменитий фотограф LUFRÉ.

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На обкладинці глянцю зображені кілька моделей у жовтих образах, позуючи на тлі синього неба та чорних гір з соняшниками в руках. Усі вони символізують не лише втому, але й стійкість.



Португальський Vogue присвятив обкладинку Україні / Фото з інстаграму

На іншій обкладинці глянцю зображене тіло, що пофарбоване у жовтий колір, а надпис видання VOGUE – у синій.

"Тіло, у всіх його формах і розмірах, є центральним у нашому випуску, віддаючи данину всім типам силуетів і відзначаючи його силу. Тіло, яке виховує і потребує піклування, яке сповнене любові, а також терпить біль – від повсякденного життя, від душевного болю… навіть від абсурдної війни. Коли справа доходить до тіла, існує багато типів, але суть лише одна: людська. Ми всі різні (деякі) тіла, але рівні у своїх основних і спільних цілях", – йдеться в дописі португальського глянцю.



Португальський Vogue присвятив обкладинку Україні / Фото з інстаграму