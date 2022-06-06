Ніжні та яскраві сукні: образи Кейт Міддлтон на святкуванні платинового ювілею Єлизавети II

Кейт Міддлтон була присутня на святкуваннях, які організували в Лондоні з нагоди платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Герцогиня, як завжди, приголомшила бездоганним зовнішнім виглядом.

З 2 по 5 червня Кетрін показала декілька елегантних та яскравих образів, якими зачарувала публіку.

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Кейт Міддлтон на військовому параді Trooping the Colour

У перший день святкувань, 2 червня, Кейт разом з дітьми та герцогинею Корнуольською їхала центром Лондона в кареті, а згодом вийшла на балкон Букінгемського палацу. Для урочистої події герцогиня обрала елегантну білу сукню, в якій минулого року була на зустрічі з президентським подружжям Франції.

Вбрання Міддлтон поєднала з туфлями-човниками на підборах. Цього разу волосся зібрала у красивий пучок і довершила зачіску капелюшком. На обличчі в Кейт був макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед прикрас вона обрала розкішне кольє та лаконічні сережки принцеси Діани.

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Що одягнула герцогиня на службу подяки

3 червня в соборі Святого Павла відбулася служба подяки, де зібралися члени королівської родини. Кейт Міддлтон одягнула ніжну сукню лимонного кольору, яку поєднала зі світло-коричневими замшевими туфлями-човниками на підборах.

Волосся герцогині зібрали в акуратну зачіску, яку доповнили капелюшком у тон вбрання. На обличчі в Кетрін був макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Look довершили рукавички, клатч у тон вбрання та розкішні сережки.

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Кейт Міддлтон побувала на святковому концерті

Ввечері 4 червня Кейт разом з чоловіком і дітьми відправилася на святковий концерт. Перед заходом була додаткова спеціальна демонстрація барабанів для Джорджа і Шарлотти, де Кетрін позувала в елегантній сукні насиченого червоного кольору. Вбрання було довгим, гарно підкреслило витончену фігуру дружини принца Вільяма.

Цього разу візажисти вклали волосся Кетрін у локони та зібрали у хвіст. На обличчі в неї був макіяж з акцентом на очах, образ довершували прикраси, клатч та взуття на підборах.

На концерті герцогиня була і ніжному костюмі молочного кольору, з елегантною зачіскою та вечірнім макіяжем.

Герцогиня вдруге вийшла на балкон Букінгемського палацу

5 червня святкування платинового ювілею королеви завершилося. Ввечері Її Величність разом з рідними вдруге за ці дні вийшла на балкон Букінгемського палацу. Кейт одягнула елегантну сукню вишневого кольору. Волосся вклала у легкі хвилі, на обличчі зробила макіяж у натуральних відтінках і довершила аутфіт коштовними сережками.



Королівська сім'я на балконі Букінгемського палацу / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських