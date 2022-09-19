Неперевершена ікона: Вікторія Бекхем опублікувала щемливий допис про Єлизавету II

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем напередодні похорону Єлизавети II висловила свої співчуття королівській родині та описала своє захоплення Її Величністю.

У переддень похорону Єлизавети II, який відбудеться сьогодні, у понеділок, 19 вересня, знаменита дизайнерка однойменного бренду Victoria Beckham опублікувала у своєму істаграмі щемливий допис про Її Величність.

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Вікторія Бекхем поділилася зі своєю 30-мільйонною аудиторією світлинами Єлизавети II та описала своє захоплення цією видатною жінкою.

"Минулого тижня я розмірковувала про втрату Її Величності королеви Єлизавети II і про те, яким вона була потужним джерелом натхнення не лише для мене, а й для багатьох у всьому світі. Вона була неперевершена ікона в усіх відношеннях і втіленням елегантності, вона житиме в наших серцях і розумі назавжди. Я висловлюю моє найглибше співчуття та щирі співчуття королівській родині в цей час, і ми приєднуємося до них у сумі з приводу втрати нашого улюбленого суверена", – написала знаменитість.



Вікторія Бекхем попрощалася з Єлизаветою II / Фото з Instagram



Вікторія Бекхем попрощалася з Єлизаветою II / Фото з Instagram



Вікторія Бекхем попрощалася з Єлизаветою II / Фото з Instagram

Зазначимо, що ще у 2017 році Вікторія Бекхем отримала Орден Британської імперії за свій вклад в індустрію моди. На церемонію нагородження вона була запрошена в Букінгемський палац. А от її чоловік Девід Бекхем отримав Орден Британської імперії ще в 2003 році, коли був капітаном збірної Англії по футболу.

Напередодні легенда англійського футболу віддав шану Єлизаветі II вистоявши у черзі з іншими представниками громадськості. Футболіст простояв у черзі 12 годин, аби віддати шану Її Величності у Вестмінстер Холі. Журналістам він розповів, що виріс у родині прихильників королівської родини. Він також зазначив, що йому пощастило кілька разів зустрічатися з королевою.