Ненсі Пелосі в Тайвані: що одягла представниця США для історичного візиту

Кілька годин тому спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі приземлилася в аеропорту Тайбею. За її історичним візитом у Тайвані стежать сотні тисяч людей по всьому світу. Тож розберемо образ, в якому вона з'явилася на трапі літака.

Мережу вже облетіли фото Ненсі Пелосі в аеропорту Тайваню. Перед сотнями журналістів і місцевих третя за впливовість людина США показалася в діловому look.

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Образ Ненсі Пелосі в Тайвані

Над аутфітом для польоту до Тайваню Ненсі Пелосі особливо не заморочувалася. В аеропорту Тайбею вона з'явилася у штанному світло-рожевому костюмі, в якому цього ж дня зустрічалася зі спікером парламенту Малайзії.

На ній були класичні штани прямого крою зі стрілками, приталений жакет з накладними кишенями та білий топ зі стриманим круглим вирізом. Свій образ вона довершила білими туфлями-човниками з перфорацією, а з аксесуарів обрала намисто й сережки з масивних перлів.

"Наш візит підтверджує, що Америка підтримує Тайвань: міцну, динамічну демократію та нашого важливого партнера в Індо-Тихоокеанському регіоні", – написала Ненсі Пелосі у твіттері.

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