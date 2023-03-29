Квіти, серце і банти: як виглядають найжіночніші тренди весни

Навесні нам завжди хочеться легкості, жіночності та трошки романтичності. Виглядати по-справжньому весняно нам можуть допомогти речі, які вже названі найжіночішими трендами весни.

До нашого гардеробу цього року повертаються речі, які були в моді кілька десятиліть тому. Це – квіти, серця, банти, рюші, волани та напівпрозорі тканини.

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Це вбрання вже набуло популярності, тож радимо вам надихнутися стильною добіркою, яка допоможе урізноманітними ваші образи завдяки стильним деталям.

Об’ємні квіти

До нашого модного гардеробу повернувся тренд вісімдесятих – об’ємні квіти. Квіткова аплікація вже заполонила вбрання багатьох модниць, оселившись на вбранні – сукнях, топах, та сумках і взутті. Зараз інфлюенсери все частіше почали носити чокер з накладною квіткою. Виглядає цей тренд дуже ефектно.



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram

Форма серця

Серце також заполонило весняну моду. У вигляді сердець дизайнери представили чимало сумок та сережок. До списку "сердечних" речей увійшли також топи та корсети, а віднедавна модниці обирають кулони з масивним серцем, які виглядають доволі стильно та цікаво.



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram

Банти

Тренд на бантики активізовується у весняний сезон, коли нам хочеться додати в образи більше романтики. Цей тренд прийшов до нас з 90-х років. Дизайнери створили цікаві топи з бантами, втім такі речі підходять для святкових виходів. Для повсякденного аутфіту використовуйте шпильки з бантами, які прикрасять будь-який ваш look, особливо з сукнями, сарафаном чи спідницею.



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram

Рюші і волани

Волани та рюші надають образу грайливості та загадковості. Їхнє завдання – прибрати зайву худорлявість та додати силует в тих місцях, в яких його не вистачає. Обирайте для себе ефектні блузи та сукні з воланами, які чудово підійдуть для створення ніжних весняних образів.



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram

Напівпрозорі тканини

Здається, що напівпрозорі тканини вже стали частиною уніформи інфлюенсерів. Вони приміряють топи та блузи зі штанами та джинсами. А ще особливої уваги заслуговують сукні, які вже кілька років не втрачають своєї актуальності.



Найжіночніші тренди весни / Фото з Instagram