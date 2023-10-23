Найкращі дизайнерські сумки за всі часи: гід найпопулярнішими моделями

Дизайнерські сумки провідних брендів – це чудова інвестиція, адже такий аксесуар прослужить багато років. Які ж сумки вважаються найпопулярніші серед усіх визнчила британська редакція fashion-експертів.

Дизайнерські сумки таких іменитих брендів, як Hermès, Louis Vuitton і Chanel можуть навіть стати сімейними реліквіями та передаватися з покоління в покоління.

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Кожного сезону дизайнери випускають it-сумки, якими інфлюенсери невпинно доповнюють свої образи, втім і на них швидко згасає попит, а актуальними залишаються моделі, які були випущені ще багато років тому.

Сумка Chanel з клапаном

Така сумка від Chanel – позачасова модель, яка завжди буде актуальною. Це може бут вінтажна сумка 2,55, яку створила сама Коко Шанель у 1955 році або з класична сумка з клапаном Карла Лагерфельда, яку він видав у перший рік роботи в Модному будинку у 1983 році з додаванням логотипу Double. C.

Сумка Hermes

Така сумка вважається цінним предметом колекціонування, вартість яких з кожним роком лише росте в ціні. Birkin – це ідеальна дизайнерська сумка, яку обожнюють всі модниці. Не відстає й сумка Kelly з мінімалістичною фурнітурою та сучасними верхніми ручками.

Сумка Bottega Veneta

Колишній креативний директор Bottega Veneta створив найбажаніші аксесуари для бренду, в якій неймовірно закохалися тисячі модниць зі всього світу. Найактуальнішою моделлю залишається сумка Jodie, яка випускається в різних розмірах – від крихітної до великої.