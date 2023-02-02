Лаймовий – наймодніший відтінок весняно-літнього сезону: добірка образів

Під час презентації колекції весняно-літнього сезону можна легко простежити тенденцї. Серед кольорів найбільше впав у око лаймовий відтінок. Його бренди представили найбільше у своїх речах, тож очевидно, що лаймового в теплу пору року буде дуже багато.

У новому сезоні дизайнери радять завести у своєму гардеробі хоча б одну річ лаймового відтінку – від класичної футболки до ефектних штанів чи сумки.

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Якщо раніше в моді був зелений колір, і його вже було аж надто багато, то у весняно-літньому сезоні дизайнери вирішили потішити модниць лаймовим відтінком.

Якщо придивитись до колекцій Fendi та Victoria Beckham, то стає одразу зрозумілим, що яскраві сплески лайма стануть головною прикрасою цієї весни.

Креативний директор Fendi Кім Джонс представив напівпрозорі сукні з яскравими деталями для літньої погоди, а от британська дизайнерка презентувала елегантні сукні з чорними ботфортами-панчохами, які можна приміряти вже в березні.

І хоч інститут кольору Pantone спрогнозував головним кольором року малиновий, зелений та його відтінок таки мають значну перевагу. Не обмежуйте своє вбрання кількома речима лаймового відтінку. Обирайте яскраві корсети, жакети, костюми, блузи та сорочки. Образи у лаймовому відтінку скоро будуть носити всі провідні it-girls.



Лаймовий – трендовий колір нового сезону / Фото з Vogue



Лаймовий – трендовий колір нового сезону / Фото з Vogue



Лаймовий – трендовий колір нового сезону / Фото з Vogue



Лаймовий – трендовий колір нового сезону / Фото з Vogue



Лаймовий – трендовий колір нового сезону / Фото з Vogue



Лаймовий – трендовий колір нового сезону / Фото з Vogue



Лаймовий – трендовий колір нового сезону / Фото з Vogue

Вже зараз шведська модель Ельза Госк відправилася на відпочинок в актуальному відтінку нового сезону. Вона приміряла світло-лаймову сукню з сумкою.

А от Жюлі Феррері вже активно носить лаймовий светр та навіть поєднує його з вельветовими штанами того ж відтінку.