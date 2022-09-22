Adidas Samba – наймодніші кросівки осені: їх носять всі світові інфлюенсери

Цього сезону шалену популярність здобувають кросівки Adidas Samba. Вони входять у топ найпопулярнішого взуття на осінь та навіть мають всі шанси не втратити актуальності у 2023 році.

Модель кросівок Adidas Samba можна помітити в образах знаменитих моделей, пише 24 канал. Ними доповнює свої образи Кайя Гербер, Белла Хадід, Гейлі Бібер, Кендалл Дженне, Емілі Ратажковскі та багато інших.

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Ця модель взуття не є новою. Її створили вже давно для функціональності, а не для моди. Кросівки Adidas Samba представили у 1950-х роках, коли бренд створював взуття для європейських футболістів з наміром допомогти їм досягти більшого зчеплення на полі завдяки липкій підошві кросівок.

У 1990-х роках ці кросівки знову відродилися, коли їх почали носити скейтери та представники інді в кінці нульових. З того часу взуття залишалося стриманою класикою. Їх носили школярі чи спортсмени, втім на трендове взуття кросівки зовсім не претендували.

Все змінилося після того, як взуття почали одягати провідні it-girls. Белла Хадід відома тим, що з немодних речей завжди робить модні. Тож після одного випадку, коли її помітили папараці на вулиці у блакитних мішуватих джинсах та чорних кросівках Adidas Samba, на них швидко почали всі звертати увагу. Коштують кросівки від бренду Adidas 75 доларів (3000 гривень).



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram

У кросівках від відомої марки з’являлася перед об’єктивами папараців барбадоська співачка Ріанна, втім молода матуся образа білу модель з чорними смужками та підошвою.



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram



Трендові кросівки Adidas Samba / Фото з Instagram