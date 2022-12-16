Модні сукні з довгими рукавами: бездоганна добірка речей від українських брендів

Сукні на довгий рукав ідеально підходять на холодну пору року, коли стовпчики термометра починають різко знижуватися. Щоб провести в комфортних сукнях зиму, радимо вам звернути увагу на стильні вироби від українських брендів.

Українські дизайнери представили елегантні та жіночі образи із в’язки, пухнастого мохеру, еластичного джерсі та м’якої шкіри.

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Обирайте цієї зими трикотажні сукні на довгий рукав від J'ammeme та The Coat by Katya Silchenko, які зможете поєднати з високими чоботами, а короткі сукні від Arutinova комбінуйте зі щільними колготками.



Стильні сукні на довгий рукав від українських брендів / Фото з Vogue



Стильні сукні на довгий рукав від українських брендів / Фото з Vogue

Ви також можете використати популярний стилістичний прийом — й одягнути сукню поверх штанів, як це пропонують робити Elenareva та Litkovskaya.



Стильні сукні на довгий рукав від українських брендів / Фото з Vogue

Окрім чорного елегантного кольору, який завжди чудово виглядає, радимо придивитися до інших кольорів – лавандового, рожевого, блакитного та зеленого.



Стильні сукні на довгий рукав від українських брендів / Фото з Vogue



Стильні сукні на довгий рукав від українських брендів / Фото з Vogue



Стильні сукні на довгий рукав від українських брендів / Фото з Vogue

Зверніть увагу на шовкову сукню з довгими рукавами від Anna October у рожевому кольорі, який зараз на піку популярності. Нещодавно чимало знаменитостей виходили в сукнях у відтінку ляльки Барбі.



Стильні сукні на довгий рукав від українських брендів / Фото з Vogue