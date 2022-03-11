Навіть кіт Степан має крокси, а росіяни вже ні: компанія Crocs принила всі продажі в Росії

Виробник повсякденного взуття Crocs зупиняє онлайн-продажі та роздрібні продажі на всій території Російської Федерації.

Бренд Crocs зупиняє імпорт товарів до країни, яка бере участь у війні з Україною, яку засуджує увесь світ.

Дивіться також У Мадриді дизайнерка вийшла на подіум з українським прапором

Наші серця з усіма, хто переживає цю кризу, і ми сподіваємося на швидке та мирне вирішення війни в Україні,

– заявив генеральний директор Crocs Ендрю Ріс.

Також Crocs повідомили, що пожертвували ЮНІСЕФ певну суму на підтримку гуманітарних зусиль в Україні.

Взимку український кіт Степан з Харкова прославився рекламою американської компанії Crocs, що виробляє незвичайне, але при цьому дуже зручне взуття з полімерного матеріалу кросайт. 13-річний кіт позував на камеру з салатовими та блакитними кроксами.

Користувачі в мережі були в захваті від знімків кота та зазначали, що "Степан – це найкраще, що може статися в рекламній кампанії будь-якого бренду".



Харківський кіт Степан в рекламі кроксів / Фото з інстаграму