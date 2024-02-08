Білий в моді: як створити монохромний образ показує Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко, схоже, віднайшла для себе ідеальну формулу зимових образів. Чимало своїх аутфітів вона демонструє в білих кольорах, тож на новій світлині знову постала в речах, які складені з повністю білих речей.

Українська актриса Наталка Денисенко не лише знімається у фільмах та серіалах, бере участь у різноманітних телевізійних чи ютуб-шоу, але й веде свій особистий блог в інстаграмі.

Дивіться також Ксенія Мішина вразила схожістю з Меган Фокс: розкішне перевтілення

Жінка ділиться своїм щоденним життям та демонструє цікаві образи. Редакція Fashion 24 помітила, що Наталка Денисенко вже не вперше приміряє аутфіти в білих кольорах, тож розповімо вам не лише про її новий образ, але й чому монохромний білий одяг ніколи не вийде з моди.

Образ Наталки Денисенко

Акторка одягнула молочний гольф, який поєднала зі штанами карго. Зверху знаменитість доповнила look довгою дублянкою в білому кольорі з темно-молочною овчиною на комірі та рукавах.

Довершили її аутфіт білосніжні чоботи на шнурівках та сонцезахисні окуляри в білій оправі. Стильне фото Наталка зробила у своїй білій машині.

Образи Наталки Денисенко в білих кольорах

Цієї зими акторка одягала також білосніжний теплий трикотажний костюм, білий подовжений гольф від Ami Paris, білу сукню з високими чоботами, водолазку з довгим кардиганом та білосніжними коралями, куртку, шапку та сумку. Всі образи Наталки Денисенко були витримані в білих тонах.

Білий колір в монохромі завжди справляє вав-ефект. Його легко забруднити та й вимагає він особливого догляду, проте образи в ньому елегантні та красиві.

Цей універсальний колір чудово вписується в зимову естетику, коли все навколо вкрите білим снігом. У такий період білі кольори в одязі носяться з особливою приємністю, а монохромна біла колірна палітра привертає більше уваги, ніж чорні образи та має особливий шарм.

Білий total look – ефективний стилістичний прийом, з яким важко буде позмагатися будь-якому іншому відтінку. Одягатися в білий колір з ніг до голови – це позачасове рішення, яке завжди буде актуальним та ніколи не вийде з моди.