Настя Каменських відкрила American Music Awards в патріотичному тренчі: неймовірний вихід

Українська співачка Настя Каменських мала честь відкрити цьогорічний музичний захід American Music Awards. На червоній доріжці виконавиця з’явилася у патріотичному тренчі.

Настя Каменських разом з Потапом вирушила до Лас-Вегаса. Там вона відкрила церемонію Latin American Music Awards. Для червоної доріжки зірка обрала символічний образ. Вона з’явилася у синьому тренчі з жовтими надписами.

Читайте також Зеленський з дружиною та донькою: український дизайнер створив лонгслів з сім’єю президента

NK обрала синій шкіряний тренч від бренду ANNCHOO, засновницею якого є її найкраща подруга та колишня дружина Позитива Анна Андрійчук.

Анна власноруч розписала тренч надписами Stop the war, Stand with Ukraine, Ukraine is freedom Freedom is Ukraine та Слава Україні - словами, які тепер знають у всьому світі.

Для мене було честю творити цей образ на червону доріжку для NK. Цей месседж - крик душі. Крик кожного українця та кожної людини, яка серцем з Україною. Розмальовуючи пальто неможливо було стримати сліз. Я вірю і знаю, що ми обов’язково переможемо і Україна розквіте знов,

– написала Анна Андрійчук.

Своїм вбранням Настя Каменських привертає до себе увагу всього світу, адже зараз дуже важливо говорити всіма можливими способами про Україну.



Патріотичний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму NK



Патріотичний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму NK



Патріотичний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму NK