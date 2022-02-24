"Нас розбудили вибухи по всій країні": українські бренди відреагували на напад Росії в Україну

Вночі, 24 лютого, Росія напала на Україну. Країна-агресор обстрілює міста ракетами. Відомі українські бренди відреагували на атаку у своїх соціальних мережах.

Армія країни-агресорки напала на військові частини та прикордонні пости на півночі, півдні, тривають бої на Донбасі.

До теми "Очікувано, вистоїмо": як українські зірки реагують на вторгнення Росії в Україну

Від самого ранку Київ почали обстрілювали крилатими та балістичними ракетами. Війська Росії нанесли низку ракетних ударів у Бердянську, Запоріжжі та Мелітополі, також обстріляли аеродроми в Коломиї та Івано-Франківську. Від окупантів страждають інші області України.

Такі відомі українські бренди як FROLOV, Jamemme, VALERY KŌVALSKA повідомили своїй багатотисячній аудиторії про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підтримуючи прихильників та всіх українців.

FROLOV

"Ми не можемо мовчати, це повномасштабна війна. Ми хочемо переконатися, що весь світ знає про це. Сьогодні вранці мирні українські міста піддалися нападу. Це повноцінне вторгнення Росії в Україну. Ми дбаємо про те, щоб усі члени нашої команди були в безпеці та виконували лише офіційні інструкції уряду. Будь ласка, поділіться цим дописом зі своєю міжнародною аудиторією та підтримайте Україну. Будьте сміливими. Ви можете допомогти нашій армії стати ще сильнішою. Ми будемо захищати нашу країну незважаючи ні на що! Слава Україні".

Jamemme

"Зупиніть війну! Зупиніть російську агресію! Сьогодні Росія напала на нашу країну! Нас розбудили вибухи по всій країні. Чому росіяни так ненавидять Україну?".

VALERY KŌVALSKA

Бренд опублікував синьо-жовтий прапор України, лаконічно додавши червоне серце до світлини.

LASKA CHARITY STORE

"Ми за мир! Все буде добре. Слава Украні".

! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.