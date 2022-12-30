Це падіння увійшло в історію моди: як Наомі Кемпбелл вперше впала на показі Вів’єн Вествуд

Знаменита на увесь світ модель Наопі Кемпбелл вперше впала під час показу колекції британської дизайнерки Vivienne Westwood. Це легендарне падіння увійшло в історію моди.

Легендарна дизайнерка Вів’єн Вествуд померла у 81-річному віці. Знаменитість називали матір’ю стилю панк в одязі. Вів'єн Вествуд – відома активістка. Вона виступала за ядерне роззброєння та навіть відрізала волосся, щоб привернути увагу до кліматичних проблем.

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Усі запам’ятали Вів’єн харизматичною та вольовою дизайнеркою, яка не боялася відкрито проявлятися. З дизайнеркою також пов’язано чимало вражаючих історій.

Однією з них є легендарне падіння моделі Наомі Кемпбелл. У 1993 році крокуючи по подіуму на 25-сантиметровій платформі манекенниця вражаюче впала. Кадри молодої моделі розлетілися по всьому світу.

Та Наомі не розгубилася, а посміялася з себе, піднялася та пішла далі. Таке карколомне падіння не завадило їй стати однією з найпопулярніших моделей вже до кінця 1990-го року.



Легендарне падіння моделі на показі Вів'єн Вествуд / Фото з Pinterest



Легендарне падіння моделі на показі Вів'єн Вествуд / Фото з Pinterest



Легендарне падіння моделі на показі Вів'єн Вествуд / Фото з Pinterest

Після легендарного падіння слава Наомі Кемпбелл лише зросла. Всі хотіла якнайбільше дізнатися про дівчину, яка впала на модному показі.

Легендарне падіння Наомі Кемпбелл: дивіться онлайн

Сині туфлі на шнурівках з величезними підборами та платформою взяли в якості експоната в один із музеїв Лондона.



Взуття, в якому впала на подіумі Наомі Кемпбелл / Фото з Pinterest