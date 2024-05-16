Наомі Кемпбелл з'явилася у сукні Chanel, яку одягала на показ 27 років тому: бездоганний образ

Супермодель Наомі Кемпбелл прилетіла на Каннський кінофестиваль. 53-річна британка вирішила обрати незвичайний образ, тож вийшла на червону доріжку в платті, в якому дефілювала на показі Chanel 27 років тому.

Наомі Кемпблелл навіть в своєму віці може дати фору будь-яким моделям, оскільки досі з’являється на показах найвідоміших брендів. Готуючись до Каннського кінофестивалю, «чорна пантера» вирішила вийти у світ в сукні, яку вже носила багато років тому.

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Образ Наомі Кемпбелл

Знаменитість повторила свій образ, який демонструвала ще в далекому 1996 році на показі Chanel. Тоді у липні Наомі Кемпбелл вийшла на подіум у чорній сукні, яку створив Карл Лагерфельд.

Вбрання було частиною осінньо-зимової колекції 1997 року. Кайзер моди створив довгу сукню з блискучого матеріалу, оздобивши спідницю прозорими вставками чорної тканини, а бретельки – білосніжними перлинками.

Неймовірне вінтажне плаття від Chanel Наомі Кемпбелл вирішила одягнути вдруге, чим викликала фурор у багатьох гостей кінофестивалю. На 53-річній моделі сукня виглядала так само красиво, як і багато років тому. Образ модель довершила чорними туфлями, а волосся розпустила та постала перед камерами фотографів з дрібними кучерями.

Аутфіт знаменитість доповнила коштовними довгими сережками та розкішним макіяжем з довгими стрілками, які підкреслювали її погляд.



Наомі Кемпбелл на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images

У цьому образі супермодель 90-х прийшла на прем'єру фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", в якій Аня Тейлор-Джой грає головну роль.