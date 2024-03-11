Мстислав Чернов отримав Оскар у костюмі від бренду Indposhiv з символічною деталлю: щемливе фото

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав перший в історії України Оскар. Головний режисер Мстислав Чернов піднявся на сцену за статуеткою в особливому костюмі від бренду Indposhiv.

Режисер та вся команда вийшли на сцену в чорних образах. Своїм виходом у вбранні чорного кольору команда віддала шану всім, хто загинув та нагадала, що Україна проживає трагічний час війни.

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Образ Мстислава Чернова

На червоній доріжці режисер з’явився у чорному костюмі, який поєднав з чорною сорочкою та краваткою.

До створення такого вишуканого чоловічого образу причетний український бренд Indposhiv, який шиє костюми за індивідуальними мірками.



Образ Мстислава Чернова на Оскарі / Фото Getty Images

Костюм для Мстислава Чернова є доволі особливим, адже містить символічну деталь, яка є непомітною для сторонніх очей. Важливим елементом піджака є синя підкладка з жовтим надписом "Свобода".

Засновниця бренду Катерина Возіанова зазначила, що це вперше на червоній доріжці Оскара з’явився бренд Indposhiv.



Особливість піджака Мстислава Чернова / Фото Getty Images

Що відомо про Indposhiv

Після початку повномасштабної війни представниками бренду стали українські захисники. Дизайнерка запросила стати обличчям бренду адвоката та військового Масі Наєма, який отримав важке поранення, в результаті якого втратив око.

У 2022 році змінилося все – і ставлення до одягу, і уявлення про те, яким тепер він має бути. Змінилися і наші клієнти. Раніше ми визначали їх як чоловіки, котрі зробили себе самі. З 24 лютого до цього визначення додалося "і привели нашу країну до перемоги"

– зазначала Катерина Возіанова.

Згодом обличчям кампейну став офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко. З перших днів війни у 2014 році він став на захист України, а через три роки отримав важке поранення внаслідок чого втратив око й руку. У 2022 році "Гендальф" взяв зброю та став одним із захисників Маріуполя.

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар

Український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко після облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення були єдиними представниками ЗМІ, які залишалися в місті.

У лютому та березні 2022 року протягом 20 днів журналісти документували злочини російських терористів проти цивільного населення – бомбардування, голод, холод, численні втрати. Ризикуючи своїм життям вони зняли документальний фільм, який отримав нагороду на Оскарі.