"Моя мрія здійснилася": дівчина з синдромом Дауна вперше стала моделлю Victoria's Secret

24-річна Софія Жирау стала першою моделлю білизняного бренду Victoria's Secret з синдромом Дауна. Дівчина з Пуерто-Ріко дебютувала у рекламній кампанії, презентуючи нову колекцію білизни Love Cloud, яку присвятили до Дня Валентина.

У рекламі нової колекції бренд продовжив розвивати ідею інклюзивності. Разом із Софією у зйомці взяли участь ще 17 дівчат різних параметрів. Позиція бренду формується на тому, аби донести, що їхня білизна підходить всім жінкам.

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Та ще у 2018 році бренд позиціював себе зовсім по-іншому. Моделями колекцій були переважно дівчата з ідеальною фігурою, а маркетолог бренду заявляв, що Victoria's Secret ніколи не буде співпрацювати з моделями-трансгендерами та дівчатами розміру plus size. Після хвилі хейту щодо дискримінації певних груп жінок бренд взяв паузу та повністю змінив політику.

Відомо, що модель нової колекції білизни із синдромом Дауна Cофія Жирау розпочала модельну кар’єру ще у 2019 році в Пуерто-Ріко, запустивши власний інтернет-магазин. Через рік вона дебютувала на Тижні моди у Нью-Йорку. Згодом дівчина зупустила власну кампанію під назвою "Без обмежень", щоб продемонструвати здатність людей із синдромом Дауна досягати своїх цілей, незважаючи на їхній стан.

Я мріяла про це, я працювала над цим і сьогодні ця мрія здійснилася. Тепер я можу відкрити вам свій великий секрет. Я перша модель Victoria’s Secret із синдромом Дауна! Я мріяла потрапити до Vogue, і це сталося. Люди, мрійте наповну. Всередині та зовні немає жодних обмежень! Дякую всім, хто мене привітав, я дуже щаслива,

– наголосила Софія.

Для зйомок дівчина знялася у квітковому та рожевому бюстгальтері.



Софія Жирау в білизні від Victoria's Secret / Фото з інстаграму моделі

Рекламна зйомка білизняного бренду Victoria's Secret