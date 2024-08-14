Як розкішно виглядати в чорному костюмі у старшому віці: модний урок показує Моніка Беллуччі

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі має неймовірний вигляд у свої 59 років. Знаменитість стильно одягається та на власному прикладі показує, як можна завжди залишатися жіночною.

Існує стереотип, що чорний одяг візуально старить, проте це далеко не так, пише Fashion 24. Чорний одяг – це чудова база для створення красивого образу. Єдине, чого варто дотримуватися, то це підбору крою та текстури.

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Моніка Беллуччі вміє зачаровувати багатомільйонну аудиторію привабливими образами, які їй личать навіть майже у 60-річному віці. Нещодавно знаменитість з’явилася на світській події у Мехіко, обравши для себе монохромний чорний одяг з ніг до голови.

Стильний look Моніки Беллуччі

Зірка фільму «Мелена» одягнула під низ базову чорну майку, яку доповнила стильним костюмом. Дизайнери вже давно кажуть, що костюм у смужку входить у трійку найстильніших комбінацій, оскільки має дорогий та елегантний вигляд.

Моніка одягнула зверху подовжений жакет та штани палаццо, які повністю спадали аж до підлоги, прикриваючи взуття на підборах. Акторка, як завжди, розпустила волосся та довершила look класичною чорною сумкою та сонцезахисними окулярами.



Бездоганний вигляд Моніки Беллуччі / Фото Getty Images

На своєму прикладі Моніка Беллуччі показала, що чорний колір виглядає модно, навіть якщо його не поєднувати з іншим ахроматом чи яскравим або пастельним відтінком. Знаменитість скористалася вдалим лайфхаком, поєднавши майку з жакетом і штанами в смужку. Таким чином вона розбила монотонний колір привабливим візерунком.