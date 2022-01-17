У молочному светрі та парці: Іванка Трамп роздала яблука нужденним людям у Нью-Йорку

Донька американського 45 президента США Дональда Трампа допомогла нужденним у Нью-Йорку. Бізнесвумен роздала їжу в образі у стилі кежуал.

Ще рік тому Іванка Трамп була на всіх шпальтах газет в модних образах від преміальних брендів. Після того, як пост президента США очолив Джо Байден, зацікавленість преси до білявки стихла. Знаменитість рідко відвідує світські заходи та частіше приділяє час роботі та дітям.

Цікаво Їх допускають всі: Андре Тан назвав поширені помилки у носінні шарфів

Папараці нещодавно підловили Іванку Трамп у Нью-Йорку в звичайному вбранні. Навіть у повсякденному одязі білявка довела, що може виглядати неперевершено.

Іванка Трамп і засновник йогуртів Chobani турецький бізнесмен Хамді Улукая об’єдналися, щоб роздати фрукти, овочі та йогурти потребуючим сім’ям.

Для благодійного дійства знаменитість одягнула комфортне вбрання. Іванка потрапила в об’єктиви фотокамер у синіх джинсах скіні, які поєднала з молочним светром з горловиною. Зверху 40-річна білявка одягнула зручну сіру парку Yves Solomon. Донька Дональда Трампа довершила свій образ коричневими чоботами на низьких підборах.

На фотографіях бізнесвумен позувала з корзиною яблук в руках, а також поруч з людьми із малозабезпечених сімей.



Повсякденний образ Іванки Трамп / Фото з інстаграму



Повсякденний образ Іванки Трамп / Фото з інстаграму



Повсякденний образ Іванки Трамп / Фото з інстаграму